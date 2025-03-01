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Президент Польщі Дуда закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

19:06, 1 березня 2025
Анджей Дуда після суперечки у Вашингтоні закликав Володимира Зеленського повернутися за стіл перемовин зі США.
Президент Польщі Дуда закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США
Джерело фото: ОПУ
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Президент Польщі Анджей Дуда закликав українського колегу Володимира Зеленського повернутись за стіл переговорів із США, оскільки не бачить жодної іншої сили у світі, окрім США, здатної зупинити російську агресію.

«Треба повернутися за стіл переговорів. Президент Зеленський повинен сісти за нього і домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною», - йдеться у повідомленні.

«Вчора був глухий кут. Я говорив із Зеленським перед вильотом до Вашингтона минулого тижня. Я передав йому, що, на мою думку, він повинен спокійно вести переговори з президентом Трампом, і ви повинні шукати угоду, спільне рішення», - заявив Дуда.

Він зазначив, що були різні спроби покласти край війні, яка розпочалася ще у 2014 році. У 2022 році Росія здійснила повномасштабну агресію, і відтоді ніхто не знає, як зупинити цю агресію.

«Президент США Дональд Трамп вирішив зробити цю спробу. Я не бачу жодної іншої сили у світі, окрім США, здатної зупинити російську агресію. Їхні можливості непорівнянні. Я сподіваюся, що, по суті, ця політика призведе до того, що цьому буде покладено край», - заявив Дуда.

За його словами, Польща дбає про мир, «тому що це також наш інтерес».

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США Польща Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський Анджей Дуда

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