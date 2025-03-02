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Как получить справку об отсутствии задолженности за газ при продаже квартиры

16:16, 2 марта 2025
Справка об отсутствии задолженности за газ может потребоваться для оформления субсидий, в случае смены собственника или продажи или покупки недвижимости.
Как получить справку об отсутствии задолженности за газ при продаже квартиры
Источник фото: Ярослав Станчак
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Для оформления субсидий, в случае смены владельца или продажи/покупки недвижимости может понадобиться справка об отсутствии задолженности за газ. Как указывают в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», это документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности клиента за потребленный природный газ перед действующим поставщиком.

Как отмечается, процесс получения справки максимально прост. Это можно сделать:

  • В личном кабинете – my.gas.ua
  • В чат-ботах в Viber и Telegram
  • В терминалах самообслуживания: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24
  • Лично обратившись в ближайшее партнерское отделение или Центр обслуживания клиентов ГК «Нафтогаз Украины» с такими документами:
  1. паспорт или ID-карта;
  2. номер EIC-кода или личного счета.

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