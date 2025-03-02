Как получить справку об отсутствии задолженности за газ при продаже квартиры

Справка об отсутствии задолженности за газ может потребоваться для оформления субсидий, в случае смены собственника или продажи или покупки недвижимости.

Источник фото: Ярослав Станчак

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Для оформления субсидий, в случае смены владельца или продажи/покупки недвижимости может понадобиться справка об отсутствии задолженности за газ. Как указывают в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», это документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности клиента за потребленный природный газ перед действующим поставщиком.

Как отмечается, процесс получения справки максимально прост. Это можно сделать:

В личном кабинете – my.gas.ua

В чат-ботах в Viber и Telegram

В терминалах самообслуживания: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24

Лично обратившись в ближайшее партнерское отделение или Центр обслуживания клиентов ГК «Нафтогаз Украины» с такими документами:

паспорт или ID-карта; номер EIC-кода или личного счета.

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