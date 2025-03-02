Как получить справку об отсутствии задолженности за газ при продаже квартиры

Для оформления субсидий, в случае смены владельца или продажи/покупки недвижимости может понадобиться справка об отсутствии задолженности за газ. Как указывают в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», это документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности клиента за потребленный природный газ перед действующим поставщиком.
Как отмечается, процесс получения справки максимально прост. Это можно сделать:
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