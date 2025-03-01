Украина и Великобритания заключили соглашение на £2,6 млрд для поддержки оборонных возможностей

Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

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Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на 2,6 млрд фунтов стерлингов для укрепления обороноспособности Украины. Это подтвердило Министерство финансов Украины.

«Украина получит £2,26 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды. Соответствующее соглашение сегодня подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз», – указали там.

В церемонии подписания, которая состоялась в онлайн-формате, приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как объясняется, средства являются частью механизма G7 ERA общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

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