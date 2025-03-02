Литва выделила 20 млн евро на закупку оружия в Украине для ВСУ

Литва инвестирует 20 млн евро в украинскую оборонку: оружие будут покупать в Украине для Украины.

Фото: Mr.TinDC/Creative Commons

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Литва продолжает поддерживать украинский оборонно-промышленный комплекс и выделяет не менее 20 миллионов евро на закупку вооружения для ВСУ по принципу «покупать в Украине для Украины». Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

В ведомстве отметили, что стратегическая договоренность, достигнутая во время встречи президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, активно реализуется. В частности, страны договорились о совместном производстве стратегических видов вооружения в Литве.

Этот вопрос обсуждали министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, старший советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин и министр стратегической промышленности Украины Герман Сметанин.

«Литва продолжит инвестировать в украинскую ОПК, закупая в Украине для Украины. На это уже выделено 20 млн. евро, которая будет продолжать расти. Однако мы стремимся к еще более тесному сотрудничеству - развитию совместного литовско-украинского производства оружия как в Литве, так и в Украине», - подчеркнула Шакалиене.

Из соображений безопасности Минобороны Литвы не разглашает, какое именно вооружение будет закуплено. В ближайшее время представители двух стран проведут совместные встречи для согласования деталей.

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