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2 березня – яке сьогодні свято та головні події дня

08:51, 2 березня 2025
2 березня відзначають Всесвітній день психічного здоров’я підлітків.
2 березня – яке сьогодні свято та головні події дня
Фото: 5.ua
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У неділю, 2 березня, відзначають кілька важливих дат – це Міжнародний день порятунку котів, День народження компакт-диска та Всесвітній день психічного здоров’я підлітків. Також розпочинається Тиждень єврейської книги.

У православному календарі – день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського.

Історичні події цього дня:

1918 – ухвалено перший закон про громадянство України та звільнено Київ від більшовиків військами УНР.

1923 – у США вийшов перший номер журналу Time – першого американського тижневика новин.

1933 – прем'єра культового фільму Кінг-Конг.

1943 – Корюківська трагедія: масове знищення 6700 жителів Корюківки нацистськими військами.

1949 – завершився перший безпосадковий політ навколо Землі (94 години на B-50 Superfortress).

1956 – Марокко здобуло незалежність від Франції.

1972 – запуск Піонер-10, першого космічного апарата, що досяг третьої космічної швидкості та досліджував Юпітер.

1983 – на ринку з’явилися перші компакт-диски та CD-програвачі.

1993 – створена Академія медичних наук України.

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