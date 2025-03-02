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В Google призвали сотрудников работать по 60 часов в неделю

09:28, 2 марта 2025
Соучредитель Google Сергей Брин заявил, чтобы лидировать в ИИ, нужно работать как минимум каждый будний день.
В Google призвали сотрудников работать по 60 часов в неделю
Фото: Readers.ID
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Соучредитель Google Сергей Брин призвал сотрудников компании проводить больше времени в офисе и работать не менее 60 часов в неделю, чтобы усилить конкурентную борьбу в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает The New York Times.

Во внутреннем сообщении Брин обратился к команде, которая работает над флагманскими ИИ-моделями Gemini, подчеркнув, что Google имеет все шансы стать лидером в создании общего искусственного интеллекта (AGI) - системы, способной сравниться или превзойти человеческий интеллект. При этом он отметил, что это возможно лишь при условии повышения производительности.

«Я рекомендую быть в офисе как минимум каждый будний день. 60 часов в неделю - это идеальный предел производительности», - отметил Брин.

Хотя его обращение не меняет официальную политику Google относительно посещения офиса (сейчас она предусматривает присутствие три дня в неделю), оно отражает растущее давление в технологической индустрии на возвращение к офлайн-работе.

Брин также призвал инженеров активнее использовать собственные ИИ-модели для написания кода, чтобы ускорить разработку AGI. В то же время он предостерег от перегрузки, признав, что чрезмерная работа может привести к выгоранию.

Заявление Брина прозвучало на фоне обострения конкуренции между Google, OpenAI, Microsoft и Meta в сфере искусственного интеллекта. После запуска ChatGPT в 2022 году Google значительно активизировал свои усилия, реорганизовал ИИ-подразделения и интегрировал Gemini в ключевые сервисы компании. В феврале Google представил обновленную модель Gemini 2.0.

Ранее сообщалось, что Google сокращает штат для снижения расходов для инвестиций в ИИ.

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Google ИИ

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