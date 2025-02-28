Google скорочує штат для зниження витрат задля інвестицій у ШІ

Google анонсувала скорочення в HR та хмарних технологіях для зменшення витрат.

Фото: REUTERS

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Google повідомила про наміри провести скорочення в своїх підрозділах людських ресурсів та хмарних технологій, що стане частиною внутрішньої реорганізації для зменшення витрат. Про це інформує CNBC.

Згідно з листом, надісланим головою HR Фіоною Чикконі, компанія запропонувала співробітникам відділу людських ресурсів добровільне звільнення. Програма стартує в березні 2025 року. Співробітники середнього та старшого рівня можуть отримати вихідну допомогу, що складе 14 тижнів зарплати плюс додатковий тиждень за кожен повний рік роботи.

Ці зміни стали частиною стратегії, оголошеної фінансовою директоркою Анат Ашкеназі, яка заявила, що у 2025 році компанія зосередиться на скороченні витрат та збільшенні інвестицій у штучний інтелект. За словами Ашкеназі, попит на ШІ-продукти значно перевищує пропозицію, попри менший, ніж очікувалося, прибуток компанії.

Одночасно Google скоротила штат в хмарному відділі, в основному серед персоналу, який забезпечує підтримку операцій. Звільнені співробітники працювали в підрозділах продажів, користувацького досвіду та інших. Частину ролей перенесуть до Мексики та Індії, але більшість працівників залишаться в США.

Хоча точна кількість скорочених працівників не розголошується, компанія заявляє, що ці зміни торкнуться лише маленького відсотка співробітників, і що Google продовжить наймати нових працівників на критичні позиції в продажах та розробці. Речник компанії повідомив, що ці кроки допоможуть забезпечити довгостроковий успіх та ефективність компанії в майбутньому.

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