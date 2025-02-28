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Google сокращает штат для снижения расходов для инвестиций в ИИ

15:40, 28 февраля 2025
Google анонсировала сокращения в HR и облачных технологиях для уменьшения расходов.
Google сокращает штат для снижения расходов для инвестиций в ИИ
Фото: REUTERS
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Google сообщила о намерениях провести сокращение в своих подразделениях человеческих ресурсов и облачных технологий, что станет частью внутренней реорганизации для уменьшения расходов. Об этом информирует CNBC.

Согласно письму, направленному главой HR Фионой Чиккони, компания предложила сотрудникам отдела человеческих ресурсов добровольное увольнение. Программа стартует в марте 2025 года. Сотрудники среднего и старшего уровня могут получить выходное пособие, которое составит 14 недель зарплаты плюс дополнительную неделю за каждый полный год работы.

Эти изменения стали частью стратегии, объявленной финансовым директором Анат Ашкенази, которая заявила, что в 2025 году компания сосредоточится на сокращении расходов и увеличении инвестиций в искусственный интеллект. По словам Ашкенази, спрос на ИИ-продукты значительно превышает предложение, несмотря на меньшую, чем ожидалось, прибыль компании.

Одновременно Google сократила штат в облачном отделе, в основном среди персонала, который обеспечивает поддержку операций. Уволенные сотрудники работали в подразделениях продаж, пользовательского опыта и других. Часть ролей перенесут в Мексику и Индию, но большинство работников останутся в США.

Хотя точное количество сокращенных работников не разглашается, компания заявляет, что эти изменения коснутся лишь маленького процента сотрудников, и Google продолжит нанимать новых работников на критические позиции в продажах и разработке. Представитель компании сообщил, что эти шаги помогут обеспечить долгосрочный успех и эффективность компании в будущем.

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Google ИИ

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