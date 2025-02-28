Владимир Зеленский внес законопроект о присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию

Граждане государств – участников Конвенции могут по запросу получать копии или выписки из записей в государственных реестрах и судебных решений по гражданским или коммерческим делам, а также легализовать такие документы в случае необходимости.

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Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект 0304 о присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию.

Как отмечается в пояснительной записке, Конвенция о международном доступе к правосудию от 25 октября 1980 года была разработана в рамках Гаагской конференции по международному частному праву и вступила в силу 1 мая 1988 года.

Задачей Конвенции является создание правовых оснований для предоставления бесплатной юридической помощи в ходе судебного разбирательства по гражданским и хозяйственным делам гражданам одного Договаривающегося государства или другим лицам, проживающим в нем, в любом другом Договаривающемся государстве на тех же условиях, как если бы они были гражданами и постоянно проживали в этом государстве.

Участниками Конвенции являются 28 государств: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.

Согласно статье 32 Конвенции, любое государство может к ней присоединиться.

Договаривающиеся государства обязаны назначить центральный орган для получения обращений о предоставлении бесплатной юридической помощи, подаваемых в соответствии с данной Конвенцией, и принятия мер по ним, а также один или несколько отправляющих органов для направления таких обращений в соответствующий центральный орган запрашиваемого государства.

Запрос о бесплатной юридической помощи составляется в соответствии с формуляром, прилагаемым к Конвенции, и должен сопровождаться подтверждающими документами.

Запрос, подтверждающие документы, а также любые сообщения в ответ на запросы о дополнительной информации составляются на государственном языке или одном из государственных языков запрашиваемого государства либо сопровождаются переводом на один из этих языков, либо на английский или французский язык.

Центральный орган – получатель рассматривает обращение или принимает меры, необходимые для его рассмотрения компетентным органом запрашиваемого государства.

Все документы, направляемые в соответствии с Конвенцией, освобождаются от легализации, какой-либо оплаты за их рассмотрение, а также подлежат незамедлительной обработке.

Конвенция предусматривает возможность признания постановления о возмещении судебных расходов и его принудительного исполнения бесплатно в любом другом договаривающемся государстве по обращению лица, в пользу которого было вынесено такое постановление.

Граждане государств – участников Конвенции могут по запросу получать копии или выписки из записей в государственных реестрах и судебных решений по гражданским или коммерческим делам, а также легализовать такие документы в случае необходимости.

Также запрещены арест и содержание под стражей как способ исполнения решения или как мера пресечения в гражданских или коммерческих делах.

Автор: Наталя Мамченко

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