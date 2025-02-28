Володимир Зеленський вніс законопроект про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Громадяни держав – учасниць Конвенції можуть на запит отримувати копії або витяги із записів у державних реєстрах та судових рішень у цивільних або комерційних справах, а також легалізувати такі документи в разі необхідності.

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Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроект 0304 про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Як зазначається у пояснювальній записці, Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя від 25 жовтня 1980 року була розроблена в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права і набрала чинності 1 травня 1988 року.

Завданням Конвенції є створення правових підстав для надання безоплатної правничої допомоги під час судового провадження у цивільних та господарських справах громадянам однієї Договірної держави або іншим особам, які в ній проживають, у будь-якій іншій Договірній державі на таких самих умовах, якби вони були громадянами та звичайно проживали у цій Державі.

Учасницями Конвенції є 28 держав: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Казахстан, Коста-Ріка, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія.

Згідно зі статтею 32 Конвенції будь-яка держава може приєднатися до неї.

Договірні держави мають призначити центральний орган для отримання звернень про безоплатну правничу допомогу, що подаються відповідно до цієї Конвенції, та вжиття заходів щодо них, а також один або декілька органів-відправників з метою направлення звернень про безоплатну правничу допомогу до відповідного центрального органу в запитуваній державі.

Звернення про безоплатну правничу допомогу складається згідно з формуляром, що додається до Конвенції, та має супроводжуватися підтвердними документами.

Звернення, підтвердні документи, а також будь-які повідомлення у відповідь на запити про додаткову інформацію складаються державною мовою чи однією з державних мов запитуваної держави або супроводжуються перекладом однією з цих мов або англійською чи французькою мовою.

Центральний орган – одержувач розглядає звернення або вживає таких заходів, які є необхідними для його розгляду компетентним органом запитуваної держави.

Всі документи, які надсилаються відповідно до Конвенції, звільняються від легалізації, будь-якої оплати за їх розгляд, а також мають опрацьовуватися невідкладно.

Конвенція передбачає можливість визнання постанови про сплату судових витрат та її примусового виконання безоплатно в будь-якій іншій договірній державі за зверненням особи, на користь якої була винесена така постанова.

Громадяни держав – учасниць Конвенції можуть на запит отримувати копії або витяги із записів у державних реєстрах та судових рішень у цивільних або комерційних справах, а також легалізувати такі документи в разі необхідності.

Також заборонені арешт і тримання під вартою як спосіб виконання чи як запобіжний захід у цивільних або комерційних справах.

Автор: Наталя Мамченко

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