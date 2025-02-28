Telegram розширив функціонал на Android – що можна дізнатися про користувачів через їхні профілі

Telegram оновив функцію відображення додаткової інформації про користувачів на Android.

Фото: Fintech Insider

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Telegram для Android запустив нову функцію в бета-версії 11.8, яка дозволяє відображати додаткову інформацію про користувачів, що ініціюють діалог, повідомляє Telegram Info. Тепер користувачі зможуть побачити такі деталі про співрозмовника:

країну, яка видала номер телефону;

місяць і рік реєстрації акаунта;

кількість спільних груп;

статус верифікації.

Ці дані допоможуть користувачам краще орієнтуватися в спілкуванні та забезпечити більшу безпеку при взаємодії з новими контактами. Оновлення вже доступне для тестування в бета-версії Telegram на Android.

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