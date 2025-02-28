Telegram розширив функціонал на Android – що можна дізнатися про користувачів через їхні профілі

Telegram для Android запустив нову функцію в бета-версії 11.8, яка дозволяє відображати додаткову інформацію про користувачів, що ініціюють діалог, повідомляє Telegram Info. Тепер користувачі зможуть побачити такі деталі про співрозмовника:
Ці дані допоможуть користувачам краще орієнтуватися в спілкуванні та забезпечити більшу безпеку при взаємодії з новими контактами. Оновлення вже доступне для тестування в бета-версії Telegram на Android.
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