Практика судів
  1. Суспільство

Переселенцям з 1 березня автоматично продовжать виплати на проживання

12:23, 28 лютого 2025
Виплати на проживання для ВПО будуть продовжені автоматично і без додаткових звернень.
Переселенцям з 1 березня автоматично продовжать виплати на проживання
Фото: ipc.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 березня для внутрішньо переміщених осіб відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання. Додаткових звернень не потрібно.

Це стосується ВПО, які наразі отримують таку фінансову підтримку від держави, за умови відповідності критеріям.

Розмір допомоги становить:

- 2 000 грн – для дорослих;

- 3 000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

Водночас для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид державної підтримки – субсидія на оренду житла. Її призначають за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям переселенців, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Раніше Пенсійний фонд пояснив, який договір треба укласти з власником житла, щоб мати змогу оформити субсидію на оренду житла для ВПО. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ВПО субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди – Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський навів приклад, чому проста дипломатія не працює, а Дональд Трамп і Джей Ді Венс закликали його визнати проблеми з нестачею людей у війську.

Ми ніколи не приймемо просто припинення вогню – Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки

Дональд Трамп каже про швидке закінчення війни, Володимир Зеленський каже про необхідність гарантій безпеки – про що розмовляють президенти в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп: Угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому

У Білому домі почалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рахувати середню зарплату і загальну кількість працівників для бронювання будуть по-новому – Кабмін вніс зміни

Зокрема уряд доручив враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, вже мобілізованих після 18 травня 2024 року працівників.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури