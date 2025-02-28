Переселенцям з 1 березня автоматично продовжать виплати на проживання

Виплати на проживання для ВПО будуть продовжені автоматично і без додаткових звернень.

Фото: ipc.org.ua

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З 1 березня для внутрішньо переміщених осіб відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання. Додаткових звернень не потрібно.

Це стосується ВПО, які наразі отримують таку фінансову підтримку від держави, за умови відповідності критеріям.

Розмір допомоги становить:

- 2 000 грн – для дорослих;

- 3 000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

Водночас для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид державної підтримки – субсидія на оренду житла. Її призначають за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям переселенців, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Раніше Пенсійний фонд пояснив, який договір треба укласти з власником житла, щоб мати змогу оформити субсидію на оренду житла для ВПО.

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