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ВАКС визнав необґрунтованими активи на 5 млн грн посадовця управління міграційної служби

15:22, 28 лютого 2025
Члени сім’ї та родичі посадовця упродовж 2019-2023 років стали формальними власниками двох квартир та трьох автомобілів.
ВАКС визнав необґрунтованими активи на 5 млн грн посадовця управління міграційної служби
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів на 5 млн грн начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. Активи стягнуто на користь держави відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу України, передає НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що члени сім’ї та родичі посадовця упродовж 2019-2023 років стали формальними власниками двох квартир (у Києві та Харкові) та трьох автомобілів. Зібрані під час моніторингу способу життя службовця матеріали свідчать про те, що майно було придбане саме за дорученням посадовця міграційної служби. Аналіз доходів та видатків близьких осіб службовця вказує на їхню неспроможність купити зазначене рухоме та нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

«За рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та два автомобілі, а також 1,38 млн грн готівкою як вартість третього автомобіля», - заявили у НАЗК.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

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НАЗК ВАКС

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