ВАКС признал необоснованными активы на 5 млн грн чиновника управления миграционной службы

Члены семьи и родственники должностного лица в течение 2019-2023 годов стали формальными владельцами двух квартир и трех автомобилей.

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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованными активов на 5 млн грн начальника одного из управлений Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области. Активы взысканы в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины, передает НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что члены семьи и родственники должностного лица в течение 2019-2023 годов стали формальными владельцами двух квартир (в Киеве и Харькове) и трех автомобилей. Собранные во время мониторинга образа жизни служащего материалы свидетельствуют о том, что имущество было приобретено именно по поручению должностного лица миграционной службы. Анализ доходов и расходов близких лиц служащего указывает на их неспособность приобрести указанное движимое и недвижимое имущество за счет средств, полученных из законных источников.

«По решению суда в доход государства взысканы квартира и два автомобиля, а также 1,38 млн грн наличными как стоимость третьего автомобиля», – заявили в НАПК.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

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