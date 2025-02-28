Microsoft навсегда закроет Skype в мае 2025 года

Сервис для звонков и обмена сообщениями Skype прекратит свое существование в мае 2025 года.

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Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года. Пользователям предлагается переходить на Microsoft Teams. Об этом сообщает портал XDA.

Последняя предварительная версия Skype для Windows содержит строку с сообщением: «Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и переписываться в Teams».

Напомним, что Skype заработал в 2003 году и на протяжении долгих лет оставался самым популярным сервисом для обмена сообщениями.

В 2011 году компания Microsoft приобрела Skype, после чего неоднократно обновляла и переделывала мессенджер, меняя его концепцию и пытаясь интегрировать приложение с другими своими продуктами.

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