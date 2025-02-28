Microsoft назавжди закриє Skype у травні 2025 року

Сервіс для дзвінків і обміну повідомленнями Skype припинить своє існування у травні 2025 року.

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Microsoft остаточно закриє месенджер та сервіс для відеоконференцій Skype у травні 2025 року. Користувачам пропонується переходити на Microsoft Teams. Про це повідомляє портал XDA.

Остання попередня версія Skype для Windows містить рядок з повідомленням: «Починаючи з травня Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвонити та переписуватись у Teams».

Нагадаємо, що Skype запрацював у 2003 році і протягом довгих років залишався найпопулярнішим сервісом для обміну повідомленнями.

У 2011 році компанія Microsoft придбала Skype, після чого неодноразово оновлювала та переробляла месенджер, змінюючи його концепцію та намагаючись інтегрувати програму з іншими своїми продуктами.

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