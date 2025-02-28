Переселенцам с 1 марта автоматически продлят выплаты на проживание

Выплаты на проживание для ВПЛ будут продолжены автоматически и без дополнительных обращений.

Фото: ipc.org.ua

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С 1 марта для внутриперемещенных лиц произойдет автоматическое переназначение выплат на проживание. Дополнительных обращений не требуется.

Это касается ВПЛ, которые сейчас получают такую ​​финансовую поддержку от государства, при условии соответствия критериям.

Размер пособия составляет:

- 2 000 грн – для взрослых;

- 3 000 грн – для детей и лиц с инвалидностью.

Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.

В то же время, для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид государственной поддержки – субсидия на аренду жилья. Ее назначают по аналогии с жилищной субсидией тем семьям переселенцев, которые больше нуждаются в финансовой помощи.

Ранее Пенсионный фонд объяснил, какой договор нужно заключить с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

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