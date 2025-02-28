Переселенцам с 1 марта автоматически продлят выплаты на проживание

С 1 марта для внутриперемещенных лиц произойдет автоматическое переназначение выплат на проживание. Дополнительных обращений не требуется.
Это касается ВПЛ, которые сейчас получают такую финансовую поддержку от государства, при условии соответствия критериям.
Размер пособия составляет:
- 2 000 грн – для взрослых;
- 3 000 грн – для детей и лиц с инвалидностью.
Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.
В то же время, для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид государственной поддержки – субсидия на аренду жилья. Ее назначают по аналогии с жилищной субсидией тем семьям переселенцев, которые больше нуждаются в финансовой помощи.
Ранее Пенсионный фонд объяснил, какой договор нужно заключить с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ.
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