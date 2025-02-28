Telegram расширил функционал на Android – что можно узнать о пользователях через их профили

Telegram для Android запустил новую функцию в бета-версии 11.8, которая позволяет отображать дополнительную информацию о пользователях, инициирующих диалог, сообщает Telegram Info. Теперь пользователи смогут увидеть такие детали о собеседнике:
- страну, которая выдала номер телефона;
- месяц и год регистрации аккаунта;
- количество общих групп;
- статус верификации.
Эти данные помогут пользователям лучше ориентироваться в общении и обеспечить большую безопасность при взаимодействии с новыми контактами. Обновление уже доступно для тестирования в бета-версии Telegram на Android.
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