Telegram расширил функционал на Android – что можно узнать о пользователях через их профили

Telegram обновил функцию отображения дополнительной информации о пользователях на Android.

Фото: Fintech Insider

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Telegram для Android запустил новую функцию в бета-версии 11.8, которая позволяет отображать дополнительную информацию о пользователях, инициирующих диалог, сообщает Telegram Info. Теперь пользователи смогут увидеть такие детали о собеседнике:

- страну, которая выдала номер телефона;

- месяц и год регистрации аккаунта;

- количество общих групп;

- статус верификации.

Эти данные помогут пользователям лучше ориентироваться в общении и обеспечить большую безопасность при взаимодействии с новыми контактами. Обновление уже доступно для тестирования в бета-версии Telegram на Android.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.