Російські дайвери стали жертвами нападу акул на Філіппінах

На Філіппінах двоє російських дайверів загинули після того, як стали жертвами нападу акул під час занурення біля острова Верде, що знаходиться на південь від Маніли. Про це повідомляє The Independent.
29-річний Ілля Перегудін і 39-річний Максим Мєлєхов разом із двома колегами та місцевим інструктором вирушили на підводне занурення, однак під час занурення їх віднесло потужною течією в відкрите море. Ось тоді один із дайверів став жертвою акул.
«Російський дайвер був знайдений у момент атаки акул. Його права рука була відірвана, а хижаки продовжували кружляти навколо», – повідомив представник філіппінської берегової охорони.
Другого постраждалого виявили в воді без свідомості. Лікарі спробували надати йому медичну допомогу, але, на жаль, він також загинув від отриманих травм.
Цей трагічний випадок підкреслює небезпеку підводних занурень у водах Філіппін, де часто зустрічаються великі хижаки, такі як акули.
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