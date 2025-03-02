Російські дайвери стали жертвами нападу акул на Філіппінах

Двоє російських дайвері стали жертвами акул під час занурення.

Фото: Скрішнот

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На Філіппінах двоє російських дайверів загинули після того, як стали жертвами нападу акул під час занурення біля острова Верде, що знаходиться на південь від Маніли. Про це повідомляє The Independent.

29-річний Ілля Перегудін і 39-річний Максим Мєлєхов разом із двома колегами та місцевим інструктором вирушили на підводне занурення, однак під час занурення їх віднесло потужною течією в відкрите море. Ось тоді один із дайверів став жертвою акул.

«Російський дайвер був знайдений у момент атаки акул. Його права рука була відірвана, а хижаки продовжували кружляти навколо», – повідомив представник філіппінської берегової охорони.

Другого постраждалого виявили в воді без свідомості. Лікарі спробували надати йому медичну допомогу, але, на жаль, він також загинув від отриманих травм.

Цей трагічний випадок підкреслює небезпеку підводних занурень у водах Філіппін, де часто зустрічаються великі хижаки, такі як акули.

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