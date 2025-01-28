У Мінсоцполітики запевняють, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків

Внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО – зазначили у Мінсоцполітики.

Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Про це заявили у Мінсоцполітики.

«Міністерство соціальної політики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Відповідні законопроєкти подано на розгляд органів влади, а також інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій.

Мета реформи — створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію» - зазначили у Мінсоцполітики.

Там додали, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.

«Важливо: це не призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже:

Внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО.

За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок» - додали у відомстві.

В уряді очікують, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсіі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», процес пенсійної реформи в Україні повинен початися до липня 2025 року. Зміни до пенсійного законодавства українська влада планує подати до парламенту до кінця березня 2025 року. Про це йдеться в Меморандумі з МВФ.

«Органи влади розпочнуть процес пенсійної реформи до липня 2025 року, за допомогою якого вони прагнуть запровадити систему, яка є стійкою та сумісною з правом ЄС, зменшити численні спеціальні пенсійні механізми та зменшити правові ризики, пов’язані з поточною складною пенсійною системою» - зазначено у документі.

Автор: Наталя Мамченко

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