Дональд Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok

Компанія Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Microsoft веде переговори про придбання застосунку для створення та поширення коротких відео TikTok. Як пише Reuters, про це він сказав журналістам 27 січня.

За словами Трампа, він хотів би бачити конкуренцію серед потенційних покупців платформи.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Таким чином, ByteDance, китайська компанія-власник TikTok, має час продати платформу у США, щоб уникнути заборони.

Ще ми писали, що топ-блогер MrBeast готовий купити TikTok.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

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