Дональд Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok

Компания Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении приложения для создания и распространения коротких видео TikTok. Как пишет Reuters, об этом он сказал журналистам 27 января.

По словам Трампа, он хотел бы видеть конкуренцию среди потенциальных покупателей платформы.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Еще сообщалось, что топ-блогер MrBeast готов купить TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

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