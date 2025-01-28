Владимир Зеленский заявил, что хотел бы знать, о чем Байден и Путин договаривались в Швейцарии

Мне до сих пор очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии, я хотел бы знать, если честно, — сказал Президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 46 президент США Джо Байден и Путин встречались в Женеве в 2021 году, перед полномасштабным вторжением в Украину. Однако пока неизвестно, о чем они говорили. Об этом Зеленский сказал в интервью газете Il Foglio.

"Я не хочу сейчас говорить, как началась полномасштабная война. Мы можем об этом говорить, где мы были, что у нас было. ... Я думаю, что всех деталей даже мы не знаем, мы предполагаем. Для меня до сих пор очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что хотел бы знать, о чем они договаривались, и добавил, что история все расставит по местам.

"Я хотел бы знать, если честно. История нам обязательно это расскажет", – сказал Президент.

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