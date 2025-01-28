Собеседования с кандидатами на должности судей ВАКС состоятся 6-7 февраля

Специальные совместные заседания ВККС и ОСМЭ пройдут с участием 7 кандидатов на должности судей ВАКС.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала график проведения специальных совместных заседаний ВККС и Общественного совета международных экспертов с семью претендентами на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Специальные совместные заседания пройдут 6-7 февраля.

Начало совместных заседаний – 10:00.

6 февраля состоятся собеседования с:

Боднарук Юрий Владимирович – помощник судьи АП ВАКС Дмитрия Михайленко, адвокат

Кимстачев Олег Сергеевич - помощник судьи ВАКС Оксаны Олейник, в прошлом Олег Кимстачев - судья Уманского горрайонного суда Черкасской области

Литвинко Татьяна Владимировна – судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области

Одарюк Михаил Павлович – судья Изюмского горрайонного суда Харьковской области (командирован в Ирпенский городской суд Киевской области)

7 февраля участие в специальном совместном заседании примут кандидаты:

Котельва Екатерина Александровна – судья Галицкого райсуда Львова

Легких Кирилл Викторович – доцент кафедры юстиции Учебно-научного института права КНУ им. Т. Шевченко, адвокат

Чернова Елена Викторовна – судья Золочевского райсуда Харьковской области (командирована в Ирпенский городской суд Киевской области)

Напомним, что проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ​​ВАКС смогли набрать только 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25.

При этом набрать проходной балл (108,75 балла) за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Также отметим, что созвать совместное заседание, попросил ВККС 22 января именно Общественный совет международных экспертов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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