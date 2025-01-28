Співбесіди з кандидатами на посади суддів ВАКС відбудуться 6-7 лютого

Спеціальні спільні засідання ВККС та ГРМЕ відбудуться за участю 7 кандидатів на посади суддів ВАКС.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила графік проведення спеціальних спільних засідань ВККС та Громадської ради міжнародних експертів з 7 претендентами на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Спеціальні спільні засідання відбудуться 6-7 лютого.

Початок спільних засідань – 10:00.

6 лютого відбудуться співбесіди з:

Боднарук Юрій Володимирович – помічник судді АП ВАКС Дмитра Михайленка, адвокат

Кімстачов Олег Сергійович - помічник судді ВАКС Оксани Олійник, у минулому Олег Кімстачов – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

Литвинко Тетяна Володимирівна – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Одарюк Михайло Павлович – суддя Ізюмського міськрайонного суду Харківської області (відряджений до Ірпінського міського суду Київської області

7 лютого участь у спеціальному спільному засіданні візьмуть кандидати

Котельва Катерина Олександрівна – суддя Галицького райсуду міста Львова

Легких Кирило Вікторович – доцент кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка, адвокат

Чернова Олена Вікторівна – суддя Золочівського райсуду Харківської області (відряджена до Ірпінського міського суду Київської області)

Нагадаємо, що прохідний бал за етап виконання практичного завдання під час конкурсу до першої інстанції ВАКС змогли набрати лише 7 претендентів на п'ятнадцять посад суддів першої інстанції ВАКС з 25.

При цьому, набрати прохідний бал (108,75 бали) за етап виконання практичного завдання та подолати бар’єр у 75% від максимально можливого балу не зміг жоден з 19 претендентів на посади суддів АП ВАКС.

Також зазначимо, що скликати спільне засідання з ВККС 22 січня попросила саме Громадська рада міжнародних експертів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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