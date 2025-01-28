Володимир Зеленський заявив, що хотів би знати, про що Байден та Путін домовлялися у Швейцарії

Мені до сих пір дуже цікаво, про що Путін і Байден домовлялись в Швейцарії, я б хотів би знати, якщо чесно, — сказав Президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 46-й президент США Джо Байден і Путін зустрічалися в Женеві у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням в Україну. Проте досі невідомо, про що вони говорили. Про це Зеленський сказав в інтервʼю для газети Il Foglio.



"Я не хочу зараз говорити, як почалася повномасштабна війна. Ми можемо про це говорити, де ми були, що в нас було. ... Я думаю, що всіх деталей навіть ми не знаємо, ми передбачаємо. Для мене до сих пір дуже цікаво, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії", - сказав Зеленський.



Він також додав, що хотів би знати, про що вони домовлялися, а також додав, що історія все розставить по місцях.

"Я хотів би знати, якщо чесно. Історія нам обов'язково це розкаже", – сказав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.