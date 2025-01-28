В Минсоцполитики уверяют, что введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов

Взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ – отметили в Минсоцполитики.

Введение накопительных пенсий не предполагает повышения налогов. Об этом заявили в Минсоцполитике.

«Министерство социальной политики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. Соответствующие законопроекты представлены на рассмотрение органов власти, а также других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений.

Цель реформы – создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию», - отметили в Минсоцполитики.

Там добавили, что внедрение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.

«Важно: это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь:

Взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

По собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос», - добавили в ведомстве.

В правительстве ожидают, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, вдобавок к солидарной части пенсии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года. Изменения в пенсионное законодательство украинские власти планируют подать в парламент до конца марта 2025 года. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

«Органы власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они стремятся ввести систему, устойчивую и совместимую с правом ЕС, уменьшить многочисленные специальные пенсионные механизмы и уменьшить правовые риски, связанные с текущей сложной пенсионной системой» - отмечено в документе.

Автор: Наталя Мамченко

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