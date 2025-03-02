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Україна готується до накопичувальної пенсійної систем – коли почнуться зміни

10:23, 2 березня 2025
Уряд отримав на розгляд законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему, далі на нього чекає підтримка Ради.
Україна готується до накопичувальної пенсійної систем – коли почнуться зміни
Фото: social.com.ua
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Кабінет Міністрів України отримав на розгляд законопроєкт, який передбачає запровадження накопичувальної пенсійної системи. Після цього документ буде направлено на голосування депутатам Верховної Ради. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

За словами Марчак, поки що не відомо, коли законопроєкт потрапить на розгляд Парламенту. Вона висловила впевненість, що народні депутати підтримають документ у двох читаннях. Очікується, що нова пенсійна система запрацює не раніше 2026 року.

«Ми переконані, що на цей законопроєкт має бути підтримка», — зазначила вона.

Заступниця міністра пояснила, що законопроєкт був підготовлений після консультацій з профспілками, роботодавцями та міжнародними експертами. Завдяки цьому в документі були усунені недоліки, а також враховані зауваження, які призводили до затримки попередніх ініціатив.

«Ми врахували, я думаю, абсолютно всі суттєві зауваження, через які попередні законодавчі ініціативи гальмували», — підкреслила Марчак.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики запевняють, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», процес пенсійної реформи в Україні повинен початися до липня 2025 року. Зміни до пенсійного законодавства українська влада планує подати до парламенту до кінця березня 2025 року. Про це йдеться в Меморандумі з МВФ.

«Органи влади розпочнуть процес пенсійної реформи до липня 2025 року, за допомогою якого вони прагнуть запровадити систему, яка є стійкою та сумісною з правом ЄС, зменшити численні спеціальні пенсійні механізми та зменшити правові ризики, пов’язані з поточною складною пенсійною системою» - зазначено у документі.

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Верховна Рада України Кабінет Міністрів України пенсія

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