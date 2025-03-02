В Ирпене спасатели помогли транспортировать мужчину весом более 250 кг в больницу

Спасатели Бучанского района помогли транспортировать мужчину с избыточным весом в медицинское учреждение.

Фото: ГСЧС

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В Службу спасения Бучанского района поступил вызов о необходимости помощи в транспортировке мужчины с избыточной массой тела в карету экстренной медицинской помощи в городе Ирпень на ул. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Проблема заключалась в том, что мужчина весил более 250 кг. Благодаря слаженным действиям спасателей и использованию специальных мягких медицинских носилок, больного удалось безопасно доставить в карету скорой помощи.

В дальнейшем мужчина был госпитализирован в Ирпенскую центральную городскую больницу для дальнейшего лечения.

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