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В Ирпене спасатели помогли транспортировать мужчину весом более 250 кг в больницу

11:35, 2 марта 2025
Спасатели Бучанского района помогли транспортировать мужчину с избыточным весом в медицинское учреждение.
В Ирпене спасатели помогли транспортировать мужчину весом более 250 кг в больницу
Фото: ГСЧС
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В Службу спасения Бучанского района поступил вызов о необходимости помощи в транспортировке мужчины с избыточной массой тела в карету экстренной медицинской помощи в городе Ирпень на ул. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Проблема заключалась в том, что мужчина весил более 250 кг. Благодаря слаженным действиям спасателей и использованию специальных мягких медицинских носилок, больного удалось безопасно доставить в карету скорой помощи.

В дальнейшем мужчина был госпитализирован в Ирпенскую центральную городскую больницу для дальнейшего лечения.

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ГСЧС Ирпень

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