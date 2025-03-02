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Великобритания и Франция будут работать совместно с Киевом над планом мира, который представят США – Кир Стармер

11:52, 2 марта 2025
Стармер заявил, что Великобритания и Франция и, возможно, еще несколько стран будут работать с Украиной для достижения мира.
Великобритания и Франция будут работать совместно с Киевом над планом мира, который представят США – Кир Стармер
Фото: Getty Images
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Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция совместно с Киевом будут работать над планом для остановки войны, который будет представлен США. По словам Стармера, после обсуждений с президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном была достигнута договоренность о сотрудничестве. Об этом сообщает Sky News.

«Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще несколькими странами, будут работать с Украиной для достижения мира, а затем этот план будет представлен США», - сообщил Стармер, отметив, что это станет важным шагом в процессе прекращения боевых действий.

Комментируя недавнее напряжение между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете, Стармер отметил, что этот инцидент заставил его чувствовать себя «некомфортно» Однако он решил не усиливать риторику, а активно действовать, говоря со всеми сторонами и работая над достижением общей цели.

«Я решил засучить рукава, поговорить с Трампом, Зеленским и Макроном, и сделать все, чтобы найти общий путь к миру. Мы не можем оставаться в плену конфликта - надо двигаться к стабильному миру», - подчеркнул британский премьер. Он также отметил, что Трамп настроен на достижение прочного мира, что подтвердило их переговоры.

Стармер убежден, что совместная работа Великобритании и Франции с Украиной может стать важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта.

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США Франция Великобритания Стармер

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