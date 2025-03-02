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Германия рассматривает восстановление обязательной военной службы – командующий Бундесвера

12:10, 2 марта 2025
Генерал Бундесвера: Германия нуждается в восстановлении призыва для укрепления армии.
Германия рассматривает восстановление обязательной военной службы – командующий Бундесвера
Фото: Main-Post
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В Германии снова заговорили о восстановлении обязательной военной службы. Командующий Сухопутными войсками Бундесвера генерал-лейтенант Харальд Ганте заявил, что вооруженные силы страны не смогут справиться с новыми вызовами без возобновления призыва. По его словам, добровольная служба больше не отвечает потребностям армии. Об этом сообщает BILD.

Генерал подчеркнул, что существующий подход не способен решить проблему нехватки кадров, в частности в резерве. «Двойная добровольность», когда и работодатель, и сам человек должны соглашаться на участие в учениях, по его словам, не является эффективной стратегией.

Ганте отметил, что вооруженные силы Германии стоят перед новыми вызовами, в частности защитой страны и союзников, а также обеспечением внутренней безопасности.

«Все дополнительные задачи, которые мы сегодня выполняем в области территориальной и коллективной обороны, невозможно реализовать без значительного увеличения численности личного состава. А это можно сделать только с помощью призывников», - подчеркнул он.

Вопрос о восстановлении обязательной службы в Германии остается спорным. Отказ от призыва в пользу профессиональной армии был принят еще в 2011 году, но после российского вторжения в Украину тема снова стала актуальной для обсуждения.

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Германия военные военная служба

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