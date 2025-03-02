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ГУР опровергло обвинения в инспирации конфликта между Азербайджаном и Арменией

12:28, 2 марта 2025
По данным ГУР МО Украины Украина не имеет отношения к попытке инспирировать войну между Азербайджаном и Арменией.
ГУР опровергло обвинения в инспирации конфликта между Азербайджаном и Арменией
Фото: ГУР
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что в информационном пространстве Армении распространяется дезинформация, которая обвиняет ГУР МО Украины в якобы попытке инспирировать или способствовать началу вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Фальшивые сообщения, которые активно циркулируют в армянских телеграм-каналах, утверждают, что новая война между Азербайджаном и Арменией могла бы заставить Россию открыть «второй фронт», что, по мнению авторов, будет на пользу Украине.

Указано, что основой этой информационной операции стал фейковый доклад, якобы подписанный заместителем министра обороны Украины Иваном Гаврилюком. В документе содержатся многочисленные ошибки, такие как неправильное написание имени «Иван» вместо «Иван» и другие нарушения, что свидетельствует о его фальшивости.

Эта операция имеет целью дискредитацию Украины и ухудшение ее отношений с Азербайджаном и Арменией, что выгодно для государства-агрессора - России.

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Азербайджан ГУР МО Армения

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