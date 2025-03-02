Практика судов
  1. В мире

Гарантии безопасности Украины для США являются предметом «острой» дискуссии – Кир Стармер

12:46, 2 марта 2025
Стармер заявил, что для достижения «длительного мира» необходима не только поддержка США, а оборонные возможности Украины.
Гарантии безопасности Украины для США являются предметом «острой» дискуссии – Кир Стармер
Фото: ОП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC подтвердил, что вопрос гарантий безопасности для Украины, в частности от США, является предметом интенсивных переговоров. По словам Стармера, несмотря на разные взгляды на отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому, он верит, что Трамп стремится обеспечить длительный мир в Украине, «все соглашаются с этим, кроме Путина», пишет The Guardian.

Стармер пояснил, что для достижения «длительного мира» необходима не только поддержка США, но и усиление оборонных возможностей Украины, способной защищать себя от российской агрессии. Важным является также европейский компонент гарантий безопасности, который активно продвигается Великобританией.

«Для меня компоненты длительного мира - это сильная Украина, способная бороться при необходимости и иметь выгодные позиции; европейский элемент гарантий безопасности, и именно поэтому я активно продвигаю этот вопрос; а также гарантия поддержки со стороны США. это пакет мер, все три составляющие должны быть на месте, и именно над этим я активно работаю», - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что хотя Трамп не обязался предоставлять гарантии безопасности для европейских сил в Украине, США и Великобритания продолжают переговоры по этому вопросу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп война Владимир Зеленский Великобритания Стармер

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент одобрил изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности

Вместо «целостного» имущественного комплекса будет «единый» имущественный комплекс – Верховная Рада поддержала изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности.

Суду предоставлено дискреционное право при принятии решения о проведении дистанционного судебного разбирательства определять форму судебного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд не усматривает существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона из-за проведения судебного заседания в апелляционном суде в режиме видеоконференции вопреки желанию осужденного принять личное участие в судебном заседании.

Верховный Суд в 2024 году отменил более 50% оправдательных приговоров

Количество отменных Верховным Судом оправдательных приговоров уменьшилось, но все же остается на высоком уровне.

Для обеспечения потребностей Службы дисциплинарных инспекторов необходимо найти более $1 млн

Высший совет правосудия обратился к Кабинету министров, а на иностранных партнеров похоже рассчитывать уже не стоит.

«Командировка навсегда» - кто из судей был отправлен бессрочно в другие суды, хотя территориальная подсудность дел их судов изменена не была

ВККС хочет уделить внимание судьям, командированным из судов, территориальная подсудность дел которых изменена не была вообще или изменялась только временно.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео