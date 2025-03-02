Гарантии безопасности Украины для США являются предметом «острой» дискуссии – Кир Стармер

Стармер заявил, что для достижения «длительного мира» необходима не только поддержка США, а оборонные возможности Украины.

Фото: ОП

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC подтвердил, что вопрос гарантий безопасности для Украины, в частности от США, является предметом интенсивных переговоров. По словам Стармера, несмотря на разные взгляды на отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому, он верит, что Трамп стремится обеспечить длительный мир в Украине, «все соглашаются с этим, кроме Путина», пишет The Guardian.

Стармер пояснил, что для достижения «длительного мира» необходима не только поддержка США, но и усиление оборонных возможностей Украины, способной защищать себя от российской агрессии. Важным является также европейский компонент гарантий безопасности, который активно продвигается Великобританией.

«Для меня компоненты длительного мира - это сильная Украина, способная бороться при необходимости и иметь выгодные позиции; европейский элемент гарантий безопасности, и именно поэтому я активно продвигаю этот вопрос; а также гарантия поддержки со стороны США. это пакет мер, все три составляющие должны быть на месте, и именно над этим я активно работаю», - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что хотя Трамп не обязался предоставлять гарантии безопасности для европейских сил в Украине, США и Великобритания продолжают переговоры по этому вопросу.

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