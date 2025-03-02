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Стармер на саммите планирует призвать Зеленского к налаживанию отношений с Трампом

13:20, 2 марта 2025
Стармер: Украине нужны действия, а не твиты - поддержка должна быть реальной.
Стармер на саммите планирует призвать Зеленского к налаживанию отношений с Трампом
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита лидеров в Лондоне планирует призвать к активному налаживанию отношений с администрацией Дональда Трампа, считая это единственным путем к устойчивому миру в Украине. Об этом сообщают Financial Times и Bloomberg.

По словам источников, приближенных к Стармеру, премьер соберет участников саммита и «вежливо даст им понять, что сейчас ведутся только одни переговоры - и это переговоры президента Трампа». Один из собеседников отметил, что Стармер призовет европейских лидеров усилить свою поддержку Украины не только на словах, но и через конкретные действия: «Сейчас Украине нужна военная и финансовая поддержка. Ей не нужны люди, которые пишут посты в Twitter и говорят о добродетели», - подчеркнул он.

Издание отмечают, что после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Кир Стармер позвонил Дональду Трампу и французскому лидеру Эмманюэлю Макрону.

Напомним, Кир Стармер заявил, что гарантии безопасности Украины для США являются предметом «острой» дискуссии.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Великобритания Стармер

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