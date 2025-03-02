В Великобритании назвали главные темы саммита по Украине

Среди ключевых вопросов саммита – безопасность, экономическая поддержка и мир для Украины.

Фото: Associated Press

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 2 марта в Лондоне состоится саммит, посвященный Украине, на котором будут обсуждать вопросы безопасности, экономической поддержки и мирного процесса. В мероприятии примут участие лидеры 14 государств, а также руководство ЕС и НАТО, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Среди участников саммита - президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Кроме того, на саммите будут присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошту.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер начнет саммит, поприветствовав премьера Италии Джорджу Мелони на Даунинг-стрит, после чего присоединятся другие лидеры.

Главные темы саммита включают:

- укрепление позиций Украины, в частности через постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию;

- необходимость заключения прочного и длительного соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует способность страны сдерживать будущие нападения со стороны России;

- планирование надежных гарантий безопасности для Украины.

«В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с США. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность», - подчеркнул Кир Стармер.

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