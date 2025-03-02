Практика судов
  1. В мире

В Великобритании назвали главные темы саммита по Украине

13:02, 2 марта 2025
Среди ключевых вопросов саммита – безопасность, экономическая поддержка и мир для Украины.
В Великобритании назвали главные темы саммита по Украине
Фото: Associated Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 2 марта в Лондоне состоится саммит, посвященный Украине, на котором будут обсуждать вопросы безопасности, экономической поддержки и мирного процесса. В мероприятии примут участие лидеры 14 государств, а также руководство ЕС и НАТО, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Среди участников саммита - президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Кроме того, на саммите будут присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошту.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер начнет саммит, поприветствовав премьера Италии Джорджу Мелони на Даунинг-стрит, после чего присоединятся другие лидеры.

Главные темы саммита включают:

- укрепление позиций Украины, в частности через постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию;

- необходимость заключения прочного и длительного соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует способность страны сдерживать будущие нападения со стороны России;

- планирование надежных гарантий безопасности для Украины.

«В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с США. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность», - подчеркнул Кир Стармер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Великобритания Стармер

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд указал, что запись в трудовой книжке не является безусловным доказательством работы лица при наличии обоснованных сомнений в достоверности данных

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, отметив, что наличие записи в трудовой книжке не является основанием для зачисления периода работы в страховой стаж.

Парламент одобрил изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности

Вместо «целостного» имущественного комплекса будет «единый» имущественный комплекс – Верховная Рада поддержала изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности.

Суду предоставлено дискреционное право при принятии решения о проведении дистанционного судебного разбирательства определять форму судебного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд не усматривает существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона из-за проведения судебного заседания в апелляционном суде в режиме видеоконференции вопреки желанию осужденного принять личное участие в судебном заседании.

Верховный Суд в 2024 году отменил более 50% оправдательных приговоров

Количество отменных Верховным Судом оправдательных приговоров уменьшилось, но все же остается на высоком уровне.

Для обеспечения потребностей Службы дисциплинарных инспекторов необходимо найти более $1 млн

Высший совет правосудия обратился к Кабинету министров, а на иностранных партнеров похоже рассчитывать уже не стоит.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео