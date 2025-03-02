У Великій Британії назвали головні теми саміту щодо України

Серед ключових питань саміту – безпека, економічна підтримка та мир для України.

Фото: Associated Press

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 2 березня в Лондоні відбудеться саміт, присвячений Україні, на якому обговорюватимуть питання безпеки, економічної підтримки та мирного процесу. У заході візьмуть участь лідери 14 держав, а також керівництво ЄС і НАТО, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Серед учасників саміту — президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Крім того, на саміті будуть присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошту.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочне саміт, привітавши прем'єрку Італії Джорджу Мелоні на Даунінг-стріт, після чого приєднаються інші лідери.

Головні теми саміту включають:

зміцнення позицій України, зокрема через постійну військову підтримку та посилення економічного тиску на Росію;

необхідність укладення міцної і тривалої угоди, що забезпечить постійний мир в Україні і гарантує здатність країни стримувати майбутні напади з боку Росії;

планування надійних гарантій безпеки для України.

«У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі США. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку», — підкреслив Кір Стармер.

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