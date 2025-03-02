США прагнуть бачити американця на чолі Ватикану – ЗМІ

Консервативний кардинал Реймонд Берк – ймовірний кандидат на посаду Папи.

Фото: BILD

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Адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, зацікавлена в тому, щоб наступним Папою Римським став американський кардинал Реймонд Берк. Про це повідомляє BILD, посилаючись на джерела, наближені до Білого дому.

Суперечка між Ватиканом і американськими політиками загострилася після того, як Папа Франциск, за кілька днів до госпіталізації через важку пневмонію, надіслав послання Трампу та сенатору Джей Д. Венсу, наголошуючи на важливості поваги та любові до людей. У відповідь католик Венс різко відреагував, а колишній глава прикордонної служби США Том Хоман заявив, що Папа має «займатися своїми справами».

Кардинал Берк, якого нібито підтримують прихильники Трампа, відомий своєю критикою міграційної політики та консервативними поглядами. Він тривалий час перебував у опозиції до Папи Франциска, який своєю чергою завжди зосереджував увагу на захисті бідних і пригноблених.

За всю історію Католицької церкви жоден американець не обіймав посаду Папи. Традиційно цю роль виконували європейці, переважно італійці.

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