Члени ЄС не можуть прийти до єдності щодо виділення додаткової фінансової допомоги Україні, — NYT

Проти нового пакету допомоги виступає Угорщина.

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Представники країн-членів ЄС не можуть дійти єдності щодо виділення додаткових грошей Україні, пише New York Times.

Проти нового пакету допомоги виступає як мінімум Угорщина, повідомляє газета.

Іншою проблемою у Євросоюзі є збільшення військових витрат, яке зазвичай потребує скорочення коштів, що виділяються урядами країн-членів ЄС на охорону здоров'я та соціальну сферу.

"Це проблематично, наприклад, для Німеччини, Франції та Бельгії", - пише видання.

Крім того, у Словаччині заявили, що не підтримуватиме Україну у військовому плані.

Зазначається, що останні роки країни ЄС збільшують свої військові витрати: торік вони витратили на 30 відсотків більше, ніж 2021 року. Проте, деякі країни НАТО все ще не досягли мети, згідно з якою члени альянсу повинні витрачати 2 відсотки або більше свого валового внутрішнього продукту на оборону.

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