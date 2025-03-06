Лидеры ЕС предложили Украине возобновить поток российского трубопроводного газа – Politico

ЕС обсуждает возможность возобновления транзита российского газа для компромисса со Словакией.

Фото: theguardian

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Европейские лидеры рассматривают возможность возобновления поставок российского газа через Украину как часть компромиссного соглашения, чтобы избежать вето Словакии в поддержку Украины. Об этом говорится в проекте совместного заявления, которое планируют опубликовать после саммита Европейского совета в Брюсселе, сообщает Politico.

Согласно документу, Европейская комиссия, Словакия и Украина должны «активизировать усилия по поиску реальных решений вопроса газового транзита, включая его восстановление». Это дополнение к итоговым выводам Совета появилось в обмен на согласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо не блокировать общий текст соглашения по поддержке Украины.

Фицо, известный своими пророссийскими заявлениями, настаивал на продлении соглашения о транзите газа между Россией и Украиной, срок которого завершился в конце прошлого года. Он также критиковал ЕС за недостаточную поддержку его позиции и даже угрожал прекратить поставки электроэнергии Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, который лично участвует в саммите, ранее категорически отверг возможность возобновления транзита российского газа.

«Мы не будем продолжать транзит российского газа», - заявил Зеленский перед окончанием соглашения, добавляя: «мы не позволим им зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови».

Ранее сообщалось, что Словакия останавливает любую помощь Украине, требуя возобновления транзита газа через Украину.

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