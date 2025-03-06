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Білий дім хоче пов’язати угоду щодо корисних копалин із вимогами до Києва взяти на себе зобов’язання щодо швидкого припинення вогню – Bloomberg

19:41, 6 березня 2025
Як пише Bloomberg, США тиснуть на Україну щодо швидкого припинення вогню в обмін на угоду про корисні копалини.
Білий дім хоче пов’язати угоду щодо корисних копалин із вимогами до Києва взяти на себе зобов’язання щодо швидкого припинення вогню – Bloomberg
Фото: ukrinform
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Президент США Дональд Трамп прагне пов’язати угоду між Вашингтоном та Києвом щодо корисних копалин із вимогою до України погодитися на швидке припинення вогню з Росією. Про це повідомляють джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За інформацією Bloomberg, адміністрація Трампа дала зрозуміти, що готова фіналізувати заморожену угоду щодо корисних копалин, якщо Президент України Володимир Зеленський погодиться на чіткий план припинення бойових дій і переговори з Москвою. Це стало ключовою причиною затримки підписання угоди, попри публічні заяви обох сторін про готовність до співпраці.

Деякі джерела припускають, що угода може бути ухвалена вже найближчими днями, однак інші застерігають, що позиція Трампа може змінитися, зважаючи на його непередбачуваність.

Зазначається, що США посилили тиск на Київ, призупинивши військову допомогу та відключивши Україну від обміну розвідданими. Нагадаємо, Рустем Умєров заявив, що Україна працює над альтернативними джерелами розвідданих.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан в назвав дії США «тиском та шантажем». «Ніколи, ніколи за мого досвіду ми не припиняли передачу розвідданих з політичних причин», – наголосив він.

Крім того, видання зазначає, що паралельно з тиском на Київ, американські представники ведуть переговори з Росією, однак незрозуміло, чи наполягають вони на поступках з боку Кремля. Адміністрація Трампа натякає, що мирна угода може вимагати від України територіальних поступок і відмови від членства в НАТО.

Європейські лідери, зокрема Велика Британія, виступають проти таких умов. Прем’єр Кір Стармер заявив, що чекати на угоду – велика помилка. «Бойові дії тривають, і велика помилка вважати, що все, що потрібно зробити, – це просто чекати на угоду», – підкреслив він.

Поки що Білий дім не надав офіційних коментарів щодо цих заяв.

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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