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Команди України та США відновили роботу – Володимир Зеленський назвав кроки, які потрібні для перемир’я

19:45, 6 березня 2025
Відсутність атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’я щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та друге – перемир’я на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі – Володимир Зеленський назвав початкові кроки для перемир’я.
Команди України та США відновили роботу – Володимир Зеленський назвав кроки, які потрібні для перемир’я
Фото: ОП
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Для встановлення перемир’я потрібно зробити початкові кроки. Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський 6 березня під час виступу на засіданні Європейської ради. Нагадаємо, що лідери ЄС зібралися, щоб обговорити посилення обороноздатності як Європи, так і України.

Зеленський повідомив, що команди України та США відновили роботу. «Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня» – підкреслив він.

Зазначимо, що старший кореспондент Fox News у Білому домі Жакі Генріх повідомила, що зустріч між командами України та США може відбутися у Ер-Ріяді 11 березня. З америанської сторони, за її словами, будуть «Рубіо, Віткофф, Волц».

Отже, як зазначив Зеленський у своєму виступі, «Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки».

«Зараз ми бачимо кілька кроків.

Усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим – перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі» - зазначив Зеленський.

Наступний крок – це базова довіра до обставин, у яких проходять переговори.

А саме, як зазначив він, «усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють». Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри.

«І це має ґрунтуватися на розумінні того, що будь-яке перемир’я і будь-яка форма заходів зі зміцнення довіри може бути лише прологом до повного та справедливого врегулювання, до всеосяжної угоди про гарантії безпеки та припинення війни» - підкреслив він.

Крім того, за словами Зеленського, наразі з незрозумілих причин заблокована робота за переговорними розділами щодо членства України в ЄС. «Наразі робота над кластерами фактично заблокована без будь-яких раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва» – зазначив Президент України.

Автор: Наталя Мамченко

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США Володимир Зеленський

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Команди України та США відновили роботу – Володимир Зеленський назвав кроки, які потрібні для перемир’я

Відсутність атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’я щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та друге – перемир’я на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі – Володимир Зеленський назвав початкові кроки для перемир’я.

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