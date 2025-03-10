Практика судів
  1. В Україні

Через потепління у Харкові «прикручують» теплопостачання вдень

14:47, 10 березня 2025
Наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення не планують.
Через потепління у Харкові «прикручують» теплопостачання вдень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові у зв’язку з потеплінням обмежили теплопостачання вдень, однак вимикати опалення повністю поки не будуть.

За словами міського голови Ігоря Терехова, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним.

«Це потепління – тимчасове. За прогнозами, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним. Проте ми вже перейшли на дискретний режим роботи котелень – простими словами, це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, ми прикручуємо подачу тепла у будинках, а вночі, навпаки, додаємо», – зазначив він.

За словами мера міста, така система дозволяє економити ресурси.

«Такий підхід не дає квартирам охолонути та водночас дозволяє економити ресурси. Зокрема, станом на сьогодні нам вдалося зменшити витрати газу на 20%», – зауважив Терехов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Харків опалення газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК – комітет рекомендує прийняти закон

У разі проходження військової служби порушником військового обліку «адмінки» за таке порушення мають закрити – фінальна редакція законопроекту про знижку в 50% штрафу від ТЦК.

Реформа зарплат та премій чиновників має запрацювати з 1 квітня 2025 року — Рада розгляне законопроект у другому читанні

Мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, у разі прийняття закону буде становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.

Верховний Суд при вирішенні зразкових справ, які торкаються бюджету, залучатиме головного розпорядника бюджетних коштів

При відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

USAID витратило десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав і навіть завдав шкоди національним інтересам США – Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що буде скасовано 83% програм USAID.

Верховна Рада готується змінити порядок розгляду пенсійних та соціальних справ в адмінсудах

Депутати вказують, що спори про пенсійні та інші соціальні виплати становлять величезну частку від загального навантаження на адміністративні суди і ця кількість постійно зростає.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова