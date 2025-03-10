Через потепління у Харкові «прикручують» теплопостачання вдень

Наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення не планують.

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У Харкові у зв’язку з потеплінням обмежили теплопостачання вдень, однак вимикати опалення повністю поки не будуть.

За словами міського голови Ігоря Терехова, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним.

«Це потепління – тимчасове. За прогнозами, наступного тижня знову очікуються мінусові температури, тому повне вимкнення опалення зараз є недоцільним. Проте ми вже перейшли на дискретний режим роботи котелень – простими словами, це означає, що вдень, коли на вулиці тепліше, ми прикручуємо подачу тепла у будинках, а вночі, навпаки, додаємо», – зазначив він.

За словами мера міста, така система дозволяє економити ресурси.

«Такий підхід не дає квартирам охолонути та водночас дозволяє економити ресурси. Зокрема, станом на сьогодні нам вдалося зменшити витрати газу на 20%», – зауважив Терехов.

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