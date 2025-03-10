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Як нараховуватимуть зарплату держслужбовцям і що буде з надбавками та преміями — Олена Шуляк розповіла деталі реформи держслужби

15:05, 10 березня 2025
Верховна Рада незабаром розгляне законопроект про реформу оплати праці державних службовців.
Як нараховуватимуть зарплату держслужбовцям і що буде з надбавками та преміями — Олена Шуляк розповіла деталі реформи держслужби
Фото: Слуга народу
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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада готується розглянути у другому читанні законопроект №8222, який передбачає, що зарплату і премію державним службовцям будуть рахувати по-новому.

Законопроектом пропонується змінити підходи до регулювання оплати праці у сфері держслужби, запровадити прозору систему на основі класифікації посад, посилити роль посадового окладу, "припинити надмірні необгрунтовані виплати", а також запровадити механізм оптимізації граничної чисельності працівників державних органів.

Голова Комітету з питань державної владиочільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк зазначила, що в основі реформи державної служби лежить декілька основних принципів. Перший принцип - запроваджується єдиний класифікатор усіх посад. За її словами, сьогодні існує великий розрив в оплаті праці державних службовців, він може складати до 50%. Другий принцип - заробітна плата складатиметься з двох чинників.

"Перша частина, яка є сталою та гарантованою, складатиме 70%, друга частина з премій та надбавок не повинна перевищувати 30%", - повідомила Шуляк.

Також вона додала, що законопроектом передбачено, що надбавка за вислугу років буде скорочена щонайменще на 20%.

"Станом на сьогодні на посадах державної служби працює більше ніж 150 тисяч службовців, тому коли ми говоримо про реформування системи державного управління, ми повинні розуміти, що ця реформа торкнеться десятки тисяч українців", - зазначила очільниця "Слуги народу".

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала фінальну редакцію законопроекту 8222 «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» з урахуванням поправок до другого читання.

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