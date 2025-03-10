Верховна Рада готується прийняти закон про реформу оплати праці держслужбовців — комітет погодив фінальну версію

Зарплату і премію державним службовцям після прийняття нового закону будуть рахувати по-новому.

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Парламентський комітет рекомендував парламенту прийняти в другому читанні та у цілому законопроект 8222, який є основою реформи держслужби. Про це повідомила голова комітету з питань державної влади Олена Шуляк. За її словами, ця реформа — індикатор виконання Україною Плану Ukraine Facility.

Законопроект безпосередньо стосується реформи оплати праці чиновників.

Олена Шуляк пояснила, що цим проектом пропонується змінити підходи до регулювання оплати праці у сфері держслужби, запровадити прозору систему на основі класифікації посад, посилити роль посадового окладу, «припинити надмірні необгрунтовані виплати», а також запровадити механізм оптимізації граничної чисельності працівників державних органів.

У редакції до другого читання законопроект 8222 «щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» передбачає зміни до статті 50, яка регулює оплату праці державних службовців.

Відповідно до них держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.

Заробітна плата державного службовця враховує кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

Заробітна плата державного службовця складається з:

сталої заробітної плати — посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця;

варіативної заробітної плати — премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячної або квартальної премії.

Стала заробітна плата державного службовця є фіксованою виплатою та основною винагородою за виконання посадових обов’язків, яка гарантується цим Законом.

Варіативна зарплата залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань. Державний службовець може отримувати гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.

Гарантійні та компенсаційні виплати встановлюються державним службовцям незалежно від їхньої заробітної плати, не входять до її сталої або варіативної складової та не враховуються при формуванні фонду сталої та варіативної заробітної плати. Такі виплати є частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв’язку з виконанням службових обов’язків або реалізацією спеціального правового статусу державного службовця.

До гарантійних та компенсаційних виплат належать:

компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної відпустки;

інші гарантійні та компенсаційні виплати, встановлені законодавством.

До премій державного службовця належать:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Загальний розмір премій, передбачених цією частиною, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30% фонду його сталої заробітної плати за рік.

Розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця, за який виплачується премія. Розмір квартальної премії не може перевищувати 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом кварталу, за який виплачується премія.

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет.

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них.

Складові заробітної плати та особливості оплати праці державних службовців центральних органів виконавчої влади, що реалізують митну політику, податкову політику, політику у сфері державного фінансового контролю, їх територіальних органів визначаються відповідно Митним кодексом, Податковим кодексом та Законом «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Особливості оплати праці державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів та інших органах системи правосуддя визначаються Законом «Про судоустрій і статус суддів».

Мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня.

Також передбачено, що під час воєнного стану Кабмін може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці державних службовців різних державних органів з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів, а для державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя допускається встановлення також інших коефіцієнтів до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету.

Крім того, до завершення календарного року, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, дія норми про те, що фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці, тимчасово зупиняється, а фонд преміювання державного органу не може перевищувати 20% загального фонду сталої заробітної плати за рік.

Автор: Наталя Мамченко

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