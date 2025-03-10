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Верховная Рада готовится принять закон о реформе оплаты труда госслужащих — комитет согласовал финальную версию

07:30, 10 марта 2025
Зарплату и премии государственным служащим после принятия нового закона будут рассчитывать по-новому.
Верховная Рада готовится принять закон о реформе оплаты труда госслужащих — комитет согласовал финальную версию
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Парламентский комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 8222, который является основой реформы госслужбы. Об этом сообщила глава комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк. По ее словам, эта реформа – показатель выполнения Украиной Плана Ukraine Facility.

Законопроект непосредственно касается реформы оплаты труда чиновников.

Елена Шуляк объяснила, что этим проектом предлагается изменить подходы к регулированию оплаты труда в сфере госслужбы, внедрить прозрачную систему на основе классификации должностей, усилить роль должностного оклада, «прекратить чрезмерные необоснованные выплаты», а также ввести механизм оптимизации предельной численности работников государственных органов.

В редакции ко второму чтению законопроект 8222 «о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей» предусматривает изменения в статью 50, которая регулирует оплату труда госслужащих.

Согласно им, государство обеспечивает достаточный уровень оплаты труда госслужащих для профессионального исполнения должностных обязанностей, поощряет их к результативной, эффективной, добросовестной и инициативной работе.

Заработная плата государственного служащего учитывает квалификацию и опыт, важность и сложность работы на должности, степень ответственности, результативность, эффективность и качество выполнения должностных обязанностей.

Заработная плата госслужащего состоит из:

  • фиксированной зарплаты – должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг государственного служащего;
  • вариативной зарплаты – премии по результатам ежегодной оценки служебной деятельности, а также месячной или квартальной премии.

Фиксированная зарплата госслужащего является гарантированной выплатой и основной компенсацией за выполнение должностных обязанностей.

Вариативная зарплата зависит от личного вклада госслужащего в общий результат работы государственного органа, является вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение задач, выполнение дополнительного объема задач. Госслужащий может получать гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством.

Гарантийные и компенсационные выплаты устанавливаются госслужащим независимо от их зарплаты, не входят в ее фиксированную или вариативную часть и не учитываются при формировании фонда зарплаты. Эти выплаты являются частью государственных гарантий, направленных на компенсацию затрат, возникающих в связи с выполнением служебных обязанностей или реализацией специального правового статуса госслужащего.

К гарантийным и компенсационным выплатам относятся:

  • компенсация за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
  • материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;
  • денежная помощь, выплачиваемая при предоставлении ежегодного основного отпуска;
  • иные гарантированные и компенсационные выплаты, установленные законодательством.

К премиям государственного служащего относятся:

  • премия по результатам ежегодной оценки служебной деятельности;
  • месячная или квартальная премия в зависимости от личного вклада госслужащего в общий результат работы государственного органа.

Общий размер премий госслужащего за год не может превышать 30% фонда его фиксированной зарплаты за год.

Размер месячной премии не может превышать 30% должностного оклада за фактически отработанное время в месяце, за который выплачивается премия.

Размер квартальной премии не может превышать 90% должностного оклада за фактически отработанное время в квартале, за который выплачивается премия.

Источником формирования фонда оплаты труда госслужащих является государственный бюджет.

Сокращение бюджетных ассигнований не может быть основанием для уменьшения должностных окладов и надбавок к ним.

Составляющие зарплаты и особенности оплаты труда госслужащих центральных органов исполнительной власти, реализующих таможенную, налоговую политику и государственный финансовый контроль, а также их территориальных органов, определяются Таможенным кодексом, Налоговым кодексом и Законом «Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине».

Особенности оплаты труда госслужащих в аппаратах (секретариатах) судов и других органах системы правосудия определяются Законом «О судоустройстве и статусе судей».

Минимальный размер должностного оклада на должностях госслужбы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не может быть меньше 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января.

Также предусмотрено, что во время военного положения Кабмин может устанавливать дополнительные корректирующие коэффициенты для оплаты труда госслужащих разных государственных органов с учетом особенностей административно-территориальных единиц, на которые распространяется юрисдикция таких органов.

Для госслужащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия допускается установление дополнительных коэффициентов к должностным окладам, в том числе за счет средств специального фонда госбюджета.

Кроме того, до завершения календарного года, в котором военное положение будет прекращено или отменено, действие нормы о том, что фонд премирования госоргана устанавливается в размере 20% общего фонда должностных окладов за год и экономии фонда оплаты труда, временно приостанавливается.

Фонд премирования государственного органа не может превышать 20% общего фонда фиксированной зарплаты за год.

Автор: Наталя Мамченко

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