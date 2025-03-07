В настоящее время продолжается наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время, — Зеленский

Президент рассказал о подготовке встречи, чтобы ускорить мир и укрепить основы безопасности.

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В настоящее время ведется самая интенсивная работа с командой президента США Дональда Трампа за все время по урегулированию российско-украинской войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков – тематика понятна: мир как можно скорее, безопасность как можно надежнее», – отметил глава государства.

Президент указал, что продолжается работа с партнерами, которые «хотят мира так же, как и мы, над соответствующими шагами».

Он также анонсировал активную работу в Украине, Европе и США на следующей неделе.

«На следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой, в Саудовской Аравии. Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и укрепить основы безопасности», – сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина настроена максимально конструктивно и поблагодарил всех, «кто нам помогает».

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