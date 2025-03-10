Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

СНБО предлагают поручить ведение списка государств-спонсоров терроризма – Рада рассмотрит законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

08:15, 10 марта 2025
Законопроектом о пределах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.
СНБО предлагают поручить ведение списка государств-спонсоров терроризма – Рада рассмотрит законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады появился доработанный законопроект о юрисдикционном иммунитете иностранных государств и их имущества №7520-д. Его 7 марта зарегистрировала группа депутатов-членов Комитета по вопросам правовой политики во главе с Денисом Масловым.

Среди прочего, законопроектом предлагается внести изменения в закон о Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и наделить СНБО полномочиями принимать решения о включении и исключении иностранного государства из Перечня государств-спонсоров терроризма.

Согласно проекту, решение о включении государства в Перечень государств-спонсоров терроризма или исключении из такого Перечня принимается СНБО по предложению Кабмина, МИД или СБУ и вводится в действие Указом Президента.

В отношении государств, включенных в Перечень государств-спонсоров терроризма, а также их юридических и физических лиц применяются следующие меры:

  • запрет на международные передачи товаров военного назначения и двойного использования, подпадающих под действие государственного экспортного контроля;
  • установление субъектами первичного финансового мониторинга высокого уровня риска деловых отношений (финансовых операций без установления деловых отношений) в отношении клиентов из государств, включенных в Перечень государств-спонсоров терроризма;
  • запрет на предоставление Украиной кредитов и экономической помощи государствам, включенным в Перечень государств-спонсоров терроризма, а также на получение Украиной займов от таких государств, их банков и финансовых организаций;
  • ограничения на передачу технологий, прав интеллектуальной собственности, ноу-хау, прав на промышленные образцы.

Государства, включенные в Перечень, не пользуются суверенным иммунитетом в отношении исков о возмещении морального и имущественного ущерба, причиненного террористическим актом или террористической деятельностью в соответствии с Законом «О юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и их имущества».

Законопроект предусматривает, что иностранное государство, которое в любой момент было признано государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством Украины, не пользуется судебным иммунитетом, и суд может рассматривать дела против такого государства по искам о возмещении ущерба жизни и здоровью, морального или имущественного ущерба, причиненного террористическим актом или террористической деятельностью, в том числе через прямое или косвенное финансирование лиц, совершивших такой акт, если:

  • такой акт произошел полностью или частично, или его последствия проявились полностью или частично на территории Украины; и
  • физические или юридические лица либо другие образования без статуса юридического лица, пострадавшие в результате такого акта, на момент его совершения являются гражданами Украины, имеют место жительства в Украине, либо зарегистрированы или иным образом созданы в соответствии с законодательством Украины.

По делам, указанным выше, иностранное государство и его имущество не пользуются иммунитетом от принятия мер, а именно ареста имущества иностранного государства, применения других обеспечительных мер против иностранного государства или его имущества, а также принудительного исполнения решений.

В Законе «О борьбе с терроризмом» будет установлено, что государство-спонсор терроризма – это иностранное государство, которое прямо или косвенно предоставило или предоставляет материальную и иную помощь для совершения террористического акта и/или осуществления террористической деятельности, в том числе путем прямого или косвенного финансирования лиц, совершивших такой акт и/или занимающихся террористической деятельностью.

Законопроект также предусматривает, что иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом по любому вопросу или делу, если оно прямо выразило согласие на осуществление судами Украины юрисдикции по такому вопросу или делу.

Кроме того, предлагается дополнить Хозяйственный процессуальный кодекс новыми статьями, определяющими порядок:

  • установления имущества иностранного государства, к которому могут применяться меры принудительного исполнения решений;
  • особенностей производства по делам против иностранного государства.

Также в новой редакции будут изложены статьи Хозяйственного процессуального кодекса, регулирующие процессуальные права и обязанности иностранных лиц, в том числе иностранных государств и международных организаций, а также подсудность дел с иностранным элементом.

Соответствующие изменения предлагается внести и в Гражданский процессуальный кодекс, в частности:

  • дополнить его новыми статьями, устанавливающими порядок определения имущества иностранного государства, к которому могут применяться меры принудительного исполнения решений,
  • а также порядок уведомления сторон по делам с участием иностранных лиц.

Также проектом Закона предлагается дополнить Закон «Об исполнительном производстве» статьей, которая будет определять особенности исполнения решений, должником по которым является иностранное государство или его имущество.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
СНБО предлагают поручить ведение списка государств-спонсоров терроризма – Рада рассмотрит законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Законопроектом о пределах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Является ли рапорт следователя или прокурора об обнаружении преступления процессуальным документом

Широко практикуется представление следователями (детективами) и прокурорами своим руководителям рапортов (докладных записок, служебных записок) о самостоятельном обнаружении ими уголовных правонарушений, которые в дальнейшем используются как основание для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования, но исследование такой практики вызывает обоснованные сомнения относительно ее правомерности.

Верховная Рада готовится принять закон о реформе оплаты труда госслужащих — комитет согласовал финальную версию

Зарплату и премии государственным служащим после принятия нового закона будут рассчитывать по-новому.

Наказывать за уклонение от уплаты налогов предлагают только при наличии результатов соответствующей проверки налоговой службы

В статье 212 УК, которая регулирует ответственность за уклонение от уплаты налогов, предлагается уточнить, что обязанность уплаты налогов подтверждается только при наличии решения контролирующего органа о согласованной сумме налогового обязательства.

Есть вопросы относительно механизма проверки наличия гражданства РФ у граждан Украины — замечания ГНЭУ ВР к законопроекту о запрете гражданам РФ владеть землей

В ГНЭУ ВР относительно законопроекта об исключении граждан РФ из числа субъектов земельных отношений отметили, что бывают ситуации, когда гражданин Украины также имеет гражданство РФ, поэтому важным является механизм реализации предложенных законодателем изменений в аспекте процедуры определения гражданства РФ.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова