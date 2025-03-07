Трамп: Сначала – окончание боевых действий, затем – гарантии безопасности

Президент США назвал предоставление гарантий безопасности для Украины легким делом, но заявил, что хочет сначала закончить войну.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы обсуждать гарантии безопасности для Украины только после прекращения боевых действий.

На пресс-конференции в Овальном кабинете 7 марта он назвал предоставление гарантий безопасности для Украины легким делом, но заявил, что сначала хочет закончить войну.

«Прежде чем я даже подумаю об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее», — сказал Трамп, передает Sky News.

Он отметил, что его приоритеты отличаются от европейских.

«Что касается вопроса безопасности, то это самая легкая часть. Самое сложное – это решить (вопрос завершения боевых действий – ред.)», — добавил Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что гарантию безопасности для Украины должна дать именно Европа, а не Штаты.

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