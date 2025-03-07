Поддержка Украины будет зависеть от того, готова ли она к мирным переговорам, — Трамп

Он добавил, что заморозил помощь Украине, чтобы «остановить смерти».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На пресс-конференции в Овальном кабинете 7 марта президент США Дональд Трамп ответил, почему Штаты не возобновляют предоставление помощи Украине.

Так, по его словам, поддержка Украины будет зависеть от того, готова ли она к мирным переговорам.

Он добавил, что заморозил помощь Украине, чтобы «остановить смерти».

«Потому что я должен знать, что они (украинцы, – ред.) хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они этого. Если нет, то мы выйдем из всего этого. То, что я делаю – я хочу остановить смерти. Второе, менее важное – это деньги», – отметил президент США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.