Трамп заявил, что Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведданным и военной помощи

Президент США считает, что «кто-нибудь на его месте делал бы то же самое».

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украине к разведывательным данным и военной помощи.

Так, у Трампа спросили, не считает ли он, что Путин использует ситуацию, когда Штаты приостановили помощь Украине.

«Путин делает то, что каждый бы делал на его месте. Он хочет это закончить и урегулировать. Он бомбит их жестче, чем раньше. Наверное, любой на его месте делал бы то же самое прямо сейчас. Он хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете 7 марта.

Также Трамп заявил, что ему сложнее искать общий язык с Украиной, чем Россией.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Париж готов предоставлять Киеву необходимую информацию на фоне прекращения доступа к американским данным.

Как сообщалось, США перестали предоставлять Украине разведданные, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

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